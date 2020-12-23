«Хорошо пошутили»: В «ЛНР» обсуждают установленную цену на яйца

В «ЛНР» до 31 марта 2021 года установили предельную цену на яйца. С одним из местных производителей «правительство республики» заключило соответствующий «меморандум». Об этом сообщает «министерство промышленности и торговли ЛНР».
«Яйца производства сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью "Авис" до 31 марта будут реализовываться по цене не более 60,95 руб. (22,8 грн по местному курсу на 23.12.2020 – ред.) за десяток», – утверждают в «министерстве».
Как уверяют в «ЛНР», в рамках «заключенного с рядом министерств ЛНР меморандума» производитель «берет на себя обязательство реализовывать яйцо куриное первого сорта по оптово-отпускной цене не более 53 рос. руб. (19,9 грн – ред.) за один десяток, и в розницу данная продукция должна реализовываться по цене не более 60,95 рос. руб. (22,8 грн – ред.) за один десяток».
«Меморандум» будет действовать до 31 марта 2021 года.
Местные жители скептически отреагировали на данную новость. Луганчане в соцсетях пишут о том, что цены на яйца уже сейчас выше заявленных, и кроме того, ранее были попытки устанавливать цены, но это не спасло от подорожания продуктов:
- Игорь: «Помницца, в июле кто-то уже обсчитал яйки до 31 октября по 40 руб./дес. (14,9 грн. – ред.)»;
- Наталья: «На рынке на Мирном 72 руб... (26,9 грн – ред.)»;
- Андрей: «То отборка, а первая категория по 65-67₽ (24,3-25 грн – ред.)»;
- Юлия: «Вчера купила по 75 р. (28 грн – ред.)»;
- Рита: «Ха- ха- ха, хорошо пошутили... в "Матрешке" 66 р. (24,7 грн – ред.)».