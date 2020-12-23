Нашли в гараже: На Донетчине мужчина и женщина отравились выхлопным газом

В Новотроицком (Волновахский район Донецкой области) в закрытом гараже обнаружили тела мужчины и женщины. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате отравления выхлопным газом. О этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Как рассказали правоохранители, в полицию Волновахи обратились жители Новотроицкого с сообщением, что родственник не вернулся домой и на телефонные звонки не отвечает. В то же время полицейский офицер громады получил обеспокоенное обращение от местного жителя, который обнаружил гараж своего товарища закрытым изнутри.

«Правоохранители установили, что 19 декабря около 19:00 мужчина поехал в гараж, чтобы поставить авто, но не вернулся. Открыв дверь помещения, полицейские обнаружили тело пропавшего 38-летнего жителя Новотроицкого и женщины без признаков жизни. Следов взлома и следов насильственной смерти не обнаружено», – говорится в сообщении.

Предварительная квалификация события – п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».