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В «ДНР»скончались 15 человек с подтвержденным коронавирусом

23.12.20 10:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки скончались 15 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За 22 декабря проведено 428 исследований, из них выявлено 179 случаев заболевания (41,8%) и у 15 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 20 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 13 897:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 575 пациентов;
  • выздоровели – 8 066 человек;
  • летальных случаев – 1 256.

Также в «ДНР» за сутки выявлено 106 случаев пневмоний, что на 62 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Госпитализирован 81 человек. Всего на лечении находятся 1 777 пациентов с пневмониями, из них 643 – на кислородной поддержке (+27 за сутки).

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