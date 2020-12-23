В «ДНР»скончались 15 человек с подтвержденным коронавирусом

В «ДНР» за сутки скончались 15 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За 22 декабря проведено 428 исследований, из них выявлено 179 случаев заболевания (41,8%) и у 15 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 20 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 13 897:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 575 пациентов;

выздоровели – 8 066 человек;

летальных случаев – 1 256.

Также в «ДНР» за сутки выявлено 106 случаев пневмоний, что на 62 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Госпитализирован 81 человек. Всего на лечении находятся 1 777 пациентов с пневмониями, из них 643 – на кислородной поддержке (+27 за сутки).