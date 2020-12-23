Попросили попить: «Гастролерши» из Донетчины обокрали житомирского пенсионера

В Житомире жительницы Донецкой области обокрали пенсионера, из квартиры вынесли более 61 тыс. грн. Мужчина быстро обратился за помощью к полицейским, которые и разыскали причастных к краже, передает «ZНitomirNEWS».

19 декабря около 11 часов дня в звонок квартиры 81-летнего жителя Житомира позвонили. Открыв дверь, пенсионер увидел нескольких женщин и девочку. Те завели разговор о поиске жилья, расспросили дедушку о его здоровье и уже вроде собирались уйти, как вдруг обратились с просьбой попить воды, мол, ребенок устал. Хозяин не смог отказать в такой просьбе и впустил незваных гостей в дом.

Женщины общались с пенсионером на кухне, ни на минуту не давая тому отвлечься. И вдруг быстро собрались и ушли. А мужчина, почувствовав неладное, решил проверить свои сбережения, которые находились в серванте, и обнаружил пропажу более 61 тыс. грн.

Пенсионер не растерялся и сразу позвонил правоохранителям. Быстро выяснив все обстоятельства и приметы «гостей», полицейские начали их розыск. В результате на улице остановили подозрительных женщин. Во время поверхностного осмотра у одной из них и изъяли похищенное.

«Выяснилось, что трое женщин и 9-летняя девочка – родственники и проживают в Донецкой области. Предварительно, пока вся компания отвлекала хозяина, одна из них осматривала квартиру и нашла деньги. Поэтому 22-летнюю женщину, причастную к краже, задержали и сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения», – сообщил и.о. начальника Житомирского отдела полиции Сергей Синявский.

В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего, роли каждого из участников и проверка их причастности к совершению других преступлений. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.