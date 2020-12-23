Устанете кататься по всей России: Реакция соцсетей на пересчет «военных резервистов» в «ДНР»

В «ДНР» большинство жителей негативно отреагировали на «указ» «главы республики» Дениса Пушилина о «военных сборах».

Как сообщает Телеграм-канал, освещающий жизнь в «республике», на «указ» местные жители отреагировали возмущениями.

«Только недавно были проведены сборы резервистов, которые вызвали широкий резонанс в ДНР, как главнокомандующий Пушилин подготовил очередной "сюрприз". Это указ, согласно которому военный комиссариат и местные власти ДНР должны до ноября 2021 года обеспечить явку в пункты предварительного сбора граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям. Цель всего этого – контроль наличия людей для комплектования резервных подразделений и подразделений мобилизационного резерва. Тех, кто не хочет без объективных причин прибыть в военкомат, отыщут и доставят на пункты сбора силами правоохранителей», – отмечают в паблике.

«Население, мягко говоря, не радуется таким перспективам», – пишут в Телеграм-канале.

Также приводятся мнения людей по этому поводу: «Пусть товарищ главнокомандующий наведет порядок в системе ЖКХ (особенно с выплатой ЗП), а я, допустим, свое оттрубил, и что, придут и уйдут на **й. Там бардак! Идейные парни разбежались!... Не, спасибо, у меня другие планы на свою жизнь… Как ДНР признают, вот тогда пусть подходят, в других случаях слышать ничего не хочу. Этими действиями они меня просто вынудят уехать из ДНР, служить тут срочку я не вижу смысла… О доблестное МВД, вы устанете кататься по всей России, вылавливать».

Люди делятся мнениями и возмущениями: «Ни к чему хорошему не приведет это, будут жертвы, потому как народ и так на взводе, и не все живут как Пушилин, а в основном выживают... Пусть сначала не воруют у солдат то, что обещали, кормят как следует и одевают, а то только обещают… Давайте разберемся: армия – долг Родине, а что же дала Родина (ДНР) моему сыну? Бесплатную медицину? Образование? Отдых (Седово по цене Турции)? Или нормальную работу и з/п? Так может долг заключается в ограничениях??».

В Телеграм-канале отмечают, что это «сжатый срез общественного мнения по поводу очередных военных сборов резервистов». «А что вы хотели от населения, которому почти 7 лет вешали лапшу о светлом будущем, которое вот-вот наступит, а теперь заставляют брать оружие в руки на фоне бесконечных заявлений России о том, что конфликт внутренний и Л-ДНР должны интегрироваться обратно в состав Украины?», – резюмируют в паблике.