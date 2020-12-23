«Гидравлические испытания»: В Донецке центральную улицу залило водой (Фото)

В «ДНР» работы по реконструкции водовода по центральной улице Артема в Донецке закончились масштабным прорывом воды. В пресс-службе «минстроя ДНР» уверяют, что это последствия «гидравлических испытаний», которые устранят сегодня, 23 декабря.

«7 декабря были завершены строительные работы по реконструкции водовода по улице Артема протяженностью 500 погонных метров. 22 декабря проводились пусконаладочные работы и работы по гидравлическому испытанию с повышенным давлением, превышающим нормативную работу данного водовода. Это необходимые мероприятия на завершающей стадии выполнения такого рода работ», – утверждает представитель «департамента ЖКХ минстроя ДНР» Сергей Иванов.

Как заявил Иванов, в результате проведенных испытаний «был выявлен дефектный манжет на компенсаторе, приведший к утечке воды».

«23 декабря на выявленном участке запланированы работы по замене данного манжета. После повторных испытаний водовод будет запущен в эксплуатацию. Подрядная организация произведет замену манжета за собственные средства. Завершить работу планируется к вечеру 23 декабря», – уверяют в «минстрое».



В соцсетях дончане показали «реки» воды, разлившейся по центральной улице города, машины буквально плывут.

Люди обсуждают неудачный ремонт и объяснение «чиновников»: «Что-то прорвало недалеко от кинотеатра Шевченко, вода течет объемно. Это плоды недавнего ремонта минстроя?... Каток к новому году заливают!!... Типа отмазались... Там же копали недавно. А если было раскопано, почему не проверили до того, как закопали?».