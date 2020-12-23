Смартфоны, обсервация, штрафы: Через что проходят пенсионеры из «ЛНР», чтобы получить украинскую пенсию

На Луганщине действует только один контрольный пункт въезда-выезда, и при переходе на подконтрольную Украине территорию нужно устанавливать приложение «Вдома» и идти на самоизоляцию – все это отнимает время и влияет на эмоциональное состояние. Жители неподконтрольной территории поделились историями о том, как они получают украинскую пенсию в условиях пандемии, передает «Depo.ua».

«Я шел и плакал»: старикам тяжело разбираться со смартфонами

Сегодня единственной «дорогой жизни» для пенсионеров из «ЛНР» остался пункт пропуска в Станице Луганской. Именно сюда направляются пенсионеры из неподконтрольной части области, чтобы в отделениях «Ощадбанка» получить свои пенсии.

«Сейчас, пока карантин, не нужно проходить обязательную идентификацию в банке, и пересекать "границу". Но мне позвонили из банка, сказали приехать карту новую забрать. Я поехал. Не разбираюсь во всех этих смартфонах, мне сосед дал свой временно, и мне сказал, что там пограничники помогут установить программу эту "Вдома", – делится 70-летний пенсионер из неподконтрольного Перевальска.

По его словам, проблемы возникли на украинском блокпосту, поскольку на смартфоне оказалась стара версия системы Android, и установить приложение не получилось. «Мне пограничники говорят: дедушка, у вас телефон старый, не получится установить программу эту. Не пропускают! Я вернулся было назад, на мосту мальчишка подошел, расспросил, что случилось, потому что я шел и плакал. Мальчик продал мне какой-то телефон за 3000 рублей (1150 грн), и сказал, что сюда получится поставить ту программу. Я и купил. Пограничники сказали, что такой телефон подходит. Все мне там настроили и пропустили», – рассказал мужчина.

По его словам, после того, как он сдал тест на COVID-19 за 1250 грн в одном из мобильных пунктов, ему за сутки пришел результат: он полностью здоров. Пока ждал результат теста, снимал жилье в Станице по 150 грн в день. А потом успешно и без происшествий получил в «Ощадбанке» свою новую карту и снял пенсию наличными в банкомате.

Пенсия за проценты с «обналички»

Другой 65-летний пенсионер из Луганска ранее также ездил по украинской пенсией в Станицу, но из-за карантина, всплеска коронавирусной болезни и нестабильной работы КПВВ решил проблему на месте: переводил с карты в наличные пенсию в финансовых центрах «ЛНР».

«У нас в Луганске много таких" банков ", которые предоставляют услуги получения украинской пенсии и снятия денег с карт. Я им отдаю карту "Ощадбанка", логин и пароль, главное, чтобы она была зарегистрирована в системе "Ощад24». И они с моей карточки печисляют на свою, а мне отдают на руки наличными, за вычетом от 3% до 5% в рублях по курсу 2,50 за одну гривну», – рассказывает пенсионер.

По его словам, в Луганске у пенсионеров есть риск наткнуться на недобросовестных дельцов и мошенников. «У меня есть знакомые, которые отдавали на руки карту людям, чтобы те якобы обналичили их пенсию в Донецкой области. В итоге ни карт, ни денег – ничего вообще, как в воду канули», – сказал мужчина.

Как он отметил, схема обналичивания средств с украинских карт свободно действовала до конца июня 2020 года, но теперь в «ЛНР» это сделать не всегда просто. «Там они некий "закон" приняли, и теперь финансовым центрам запретили переводы делать с карт, только обмен валют. Говорят, лицензии нет, и пенсию не снимают. А у этих "шарашкиных контор", кто лицензию имеет, или курс слишком низкий, или процент высокий. Но приходится соглашаться, потому что выбора нет», – говорит пенсионер.

Ранее «госбанк ЛНР» разработал «закон», который с 1 июля обязывает всех операторов финансовых услуг в «республике» регистрироваться как «юридические лица» для осуществления денежных переводов. Технически это сделать не сложно, но для дельцов не всегда рационально, а за нарушение данного «закона» предпринимателям грозят серьезные штрафы. Поэтому некоторые финансовые центры теперь осуществляют операции по обналичиванию средств нелегально, и делают это только для «своих».

Дешевле сдать тест, чем пройти обсервацию

Пенсионер из неподконтрольного Алчевска уехал решать свои пенсионные вопросы в «Ощадбанк» в поселок Сватово. «На Станице Луганской меня спросили: где будете проходить самоизоляцию? Я ответил: не знаю, мне негде. Тогда они предложили мне пройти обсервацию в больнице. Я не сильно был доволен этим вариантом, но тогда согласился. И меня отправили в районную больницу. там были ужасные условия, и я хотел уже домой бежать, но мне сказали, что в случае отказа мне грозит штраф 17 тысяч гривен», – рассказывает он.

По словам мужчины, весь срок обсервации в больнице он находился под наблюдением полицейских. «Я думал, что там никто строго следить не будет, и какой там! Полицейские дежурят, за территорию больницы не получиться. Кормили там худо-бедно, терпимо, да еще что-то мне приносили из магазина сотрудники, когда я деньги им давал. Провалялся там полмесяца. То свет исчезает, то воды нет, принять душ и помыться – отдельное приключение. Больница старая, по швам трещит. Видели бы вы их туалеты, стыдно даже рассказывать!», – возмущается пенсионер.

По его словам, позже он понял, что лучше и дешевле было бы сдать тест на COVID-19 в Станице, чем томиться полмесяца в обсервации, но выбор уже был сделан. «Когда я съездил в Сватово и вернулся домой, то внук очень ругал меня. Он в интернете посмотрел, там писали, что большинство мест обсервации на Луганщине не пригодны для изоляции людей», – делится пенсионер.

Тесты на COVID-19 – не всегда официальные

Сегодня на больничную обсервацию попадают лишь единицы из пенсионеров: большинство согласны проходить ПЦР-тесты на коронавирус. В Станице Луганской пунктов приема анализов несколько.

Пожилая женщина из неподконтрольного шахтерского городка Брянка также поехала за пенсией в Станицу Луганскую. Успешно преодолев все квесты с установлением программы «Вдома», она, наконец, попала в украинский поселок. Здесь и согласилась сдать тест на коронавирус. «Кто-то в очереди у блокпоста сказал, что можно сдать в местной больнице, там якобы очереди меньше. Туда я и ушла. Взяли мазок, сказали ждать трое суток, приняли 1250 гривен. Ни чека не давали, ни квитанций. Я жила у родственников и ждала звонок из лаборатории, чтобы сняли с самоизоляции», – рассказывает женщина.

Наконец раздался долгожданный звонок: голос в трубке сказал, что коронавируса у женщины нет, а самоизоляция отменяется. Но радость была преждевременной. «Я не знаю, что там у них происходит, но оказалось, что в телефон мне не приходит сообщении об отмене самоизоляции, поскольку эта фирма якобы нелегально тесты делает, поэтому нужно будет пересдавать. Я пошла туда скандалить, а они только руками разводили. Что делать было? Потом люди сказали, что нужно было сдавать тест в вагончике у КПВВ, там официально все. Пришлось пересдавать ПЦР», – делится «приключениями» пенсионерка.

Таким образом женщине из Брянки пришлось дважды заплатить за тест на коронавирус, а также потратить дополнительное время на ожидание результатов. Отмена самоизоляции для пенсионерки второй раз прошло успешно: сообщение в приложении был доставлен в срок.

За что штрафуют пенсионеров из «ЛНР»

Из-за сложностей с пересечением КПВВ зачастую пенсионеры из «ЛНР», чтобы получить украинскую пенсию, едут на подконтрольную Украине территорию через Россию. Так и поступил пенсионер-луганчанин, который решил поехать в украинский пограничный поселок Меловое. Для этого ему пришлось вынужденно нарушить украинские законы и пересечь госграницу через один из временно неподконтрольных пунктов пропуска в Изварино.

«Через Изварино поехали автобусом, приехали ночью в Чертково Ростовской области. Перешли в Меловое, там украинские пограничники говорят: мы вынуждены вас оштрафовать за незаконное пересечение границы. А я им дерзко так говорю: я что, виноват, что вы его не контролируете? Они , конечно, возмутились, выписали штраф на 1,7 тысяч гривен, дали квитанцию, сказали в срок за две недели оплатить, иначе будут проблемы», – рассказывает пенсионер из Луганска.

Как рассказал мужчина, на месте «договориться» не получилось. Не платить штраф и уехать обратно в «ЛНР» тоже было не вариантом: пограничники в Меловом пообещали спокойно выпустить из страны только при наличии квитанции об уплате штрафа. «Пришлось уплатить штраф, на обратном пути квитанцию проверили и забрали. Говорят, если повторно "нарушу", то штраф уже 5 тыс. гривен. Но я теперь через Станицу езжу, больше штраф платить не хочу», – рассказывает мужчина.

По словам украинских правозащитников, эти штрафы несложно обжаловать в судебном порядке, однако большинство пенсионеров этого делать будут: говорят, у них на это нет ни свободного времени, ни желания.