В Краматорске загоревшаяся машина врезалась в другую (Фото)

В Краматорске горящий автомобиль столкнулся с другим авто, оба транспортных средства получили значительные повреждения огнем. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Сегодня, 23 декабря, около 8:00 в Краматорске на улице Первая Горная на стоянке. Как удалось выяснить полицейским, 21-летний водитель авто «Газ» перед началом движения не проверил состояние транспортного средства и не обеспечил исправность своего транспортного средства. При запуске двигателя произошло замыкание, вследствие чего автомобиль загорелся.

У водителя не было огнетушителя и, чтобы потушить пламя, он побежал его искать. В то же время водитель не принял все меры, чтобы не допустить самопроизвольного движения автомобиля. Транспортное средство поехало и совершило наезд на легковой автомобиль «Ваз», который стоял впереди. Огонь перекинулся на легковушку.

На месте происшествия, кроме полицейских, работали и спасатели. Обошлось без пострадавших, транспортные средства получили значительные повреждения в результате пожара.

На водителя автомобиля «Газ» патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) за то, что тот не проверил исправность авто и допустил самопроизвольное движение транспортного средства.