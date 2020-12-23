В РФ нацгвардейцу Маркиву предъявили обвинение в убийстве

В России следствие предъявило военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву обвинение в убийстве. Обвинение предъявлено по тому же инциденту, по которому его оправдал итальянский суд, передает «РБК-Украина» со ссылкой на Следственный комитет России.

По версии российского следствия, Маркив 25 мая 2014 года под Славянском (Донецкая обл.) якобы передал командованию для нанесения артиллерийского удара координаты российского гражданина Андрея Миронова, итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и французского журналиста Вильяма Рогуелона.

Следком утверждает, что они следовали в направлении железнодорожного переезда поселка Андреевка, и Маркив якобы открыл огонь из автомата Калашникова, чтобы помешать им покинуть местность до артиллерийского обстрела.

«В результате спровоцированного Маркивым артиллерийского удара не участвующие в вооруженном противостоянии Миронов и Роккелли погибли, а Рогуелон получил ранения», – заявляют в Следкоме РФ.

Также сообщается, что обвинение в убийстве предъявлено с учетом «показаний свидетелей и иных материалов уголовного дела». Маркиву в России грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка Славянского района под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения. Украина подала апелляционную жалобу на решение суда.

В мае 2020 года под Славянском провели следственный эксперимент в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера и российского переводчика. В ходе него было доказано, что Виталий Маркив не причастен к этому делу.

3 ноября суд Италии оправдал Маркива. Нацгвардеец вернулся в Украину.

Однако в начале декабря Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.