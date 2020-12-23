Цены на продукты уже все сожрали: В «ДНР» решили повысить пенсии

В «ДНР» с 1 января 2021 года на 17% повышаются пенсии. Соответствующий «указ» «глава ДНР» Денис Пушилин подписал сегодня, 23 декабря, передают местные интернет-ресурсы.
«Согласно документу, размер пенсионных выплат увеличивается с 01 января 2021 года на 17% и с 01 июля 2021 года на 17%. Пенсионному фонду ДНР поручается провести перерасчет пенсионных выплат в соответствии с настоящим указом», – говорится в сообщении.
Местные жители в соцсетях обсуждают эту новость. Люди отмечают, что повышение небольшое и не соответствует росту цен. Также ожидают увеличения коммунальных тарифов после перерасчета пенсий:
- Алексей: «Цены на продукты уже сожрали все 17%»;
- Марк: «Так и задумано... понятно с 2017 года, с национализации. РФ вообще не тяжело сюда раз в месяц вагон денег прислать пенсам и бюджету. Однозначно коммуналка сейчас вырастет»;
- Алена: «Улучшили жизнь»;
- Александр: «Территория пенсионеров и бюджетников».
Есть комментаторы, которые рады и такому повышению. «Я бы вообще тему пенсионеров не обсуждала. Пусть поднимают! Посмотрите, как наши родители, старики радуются этим копейкам!», – пишет Ирина.