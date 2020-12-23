Болеют 60 человек: В горсовете Славянска – вспышка коронавируса

В городском совете Славянска (Донецкая обл.) коронавирусом болеют 60 сотрудников. Об этом сообщил городской голова Вадим Лях, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, во многом по этой причине, а также из-за затянувшейся первой сессии горсовета, депутаты уже не успеют до конца года провести вторую сессию, на которой планировалось рассмотреть кадровые и бюджетные вопросы.

«Рабочая группа вчера не состоялась, многие депутаты заболели. На сегодня болеет наибольшее количество сотрудников горсовета за весь период пандемии – порядка 60 человек, и в управлении соцзащиты, и в этом здании», – отметил Вадим Лях.

Однако по словам городского головы, ключевые решения депутаты принять успели.

«На грани фола, но мы все успели. Сегодня ни бюджетники, ни коммунальщики, по большому счету, кроме задержки на несколько недель, не пострадали. То есть до критической точки не дошли», – подчеркнул Лях.