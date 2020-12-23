Фонд Рината Ахметова передал аппараты ИВЛ медикам Сумской области

18 декабря Сумская областная клиническая больница получила два современных аппарата искусственной вентиляции легких в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине» Фонда Рината Ахметова. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«С февраля 2020 года Фонд Рината Ахметова обеспечивает врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, самым необходимым. Государственным больницам передано более 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и расходных материалов. Также медики получили от Фонда 337 тысяч экспресс-тестов, 1044 единицы медицинского и лабораторного оборудования. Кроме того – свыше 200 современных аппаратов ИВЛ, которые уже спасают жизни пациентов с тяжелыми осложнениями от коронавируса», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Представитель Фонда Екатерина Свириденко отметила, что проект «Борьба с COVID-19 в Украине» не имеет аналогов в стране.

«Ринат Ахметов выделил 300 миллионов гривен для помощи государственным больницам, объединив все ресурсы благотворительного Фонда, ФК "Шахтер" и бизнесов группы SCM. Это самая большая, системная и масштабная частная инициатива, направленная на борьбу с коронавирусом», – подчеркнула Екатерина Свириденко.

Заместитель директора Сумской областной клинической больницы Ольга Самойленко поблагодарила Фонд за поддержку.

«Медицинские работники областной больницы очень благодарны Фонду Рината Ахметова и лично Ринату Леонидовичу за оказанную нам помощь. Эти аппараты – высокотехнологичные и очень качественные. Они помогут в лечении больных с тяжелыми осложнениями от коронавируса. Пандемия не вечная, после ее окончания эти аппараты будут тоже приносить пользу. Безмерно благодарны!», – сказала Ольга Самойленко.

Заведующий отделением анестезиологии Сергей Бережной присоединился к словам благодарности в адрес Фонда.

Вместе с аппаратом ИВЛ врачи отделения интенсивной терапии получили комплекты медицинской одежды, пошитые для них по индивидуальным размерам по спецзаказу Фонда.

В пресс-службе Фонда напомнили, что «Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.