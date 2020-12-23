Украинцы не верят, что война на Донбассе закончится в 2021-м

Ожидания украинцев относительно наступления мира на Донбассе в 2021 году – негативные. Таковы результаты общенационального опроса «Что пережила Украина и мир в 2020 году и чего нам ждать от 2021-го: политические и экономические прогнозы»*.

Так, только 20% украинцев верят, что в следующем году удастся завершить войну. При этом 69% считают, что этого не произойдет.

В наказание коррупционеров верят лишь 10% граждан, столько же – в снижение уровня преступности. А вот 18% ожидают в 2021 году улучшение ситуации со справедливым правосудием.

Украинцы имеют преимущественно негативные ожидания по развитию социально-экономической ситуации в стране в следующем году. Лишь 15% считают, что гривна станет более стабильной, 25% ожидают роста благосостояния, 12% считают возможным снижения тарифов.

По борьбе с пандемией мнения разделились поровну: 45% украинцев считают, что эпидемия будет преодолена, 46% уверены, что нет.

* Общенациональный опрос проведен Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 до 13 декабря во всех регионах Украины (за исключением неподконтрольных). Опрос осуществлен методом личного интервью face-to-face. Было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения (18+) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.