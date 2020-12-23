Кабмин утвердил концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 23 декабря, утвердил концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Эти территории требуют дополнительных стимулов, которые создадут привлекательную площадку для привлечения инвестиций. В частности, речь идет о развитии в направлении реального сектора экономики, индустриализации, развитии критической инфраструктуры и логистики и др», – отметил Шмыгаль.

По его словам, данная концепция станет основой для экономического восстановления территорий.

«Концепция будет положена в основу соответствующей стратегии», – добавил премьер-министр.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что до 2014 года Донецкая и Луганская области были чрезвычайно мощными индустриальными и аграрными регионами, но в результате боевых действий эти территории были разрушены.

«Повторюсь – экономические потери многочисленные. Эксперты оценивают, что на минимальное экономическое восстановление Донецкой и Луганской понадобится около 20 млрд долларов. Эти цифры ориентировочные, но единственное что понятно уже сейчас – они астрономические и решить эти проблемы за счет средств госбюджета, доноров или очередных кредитов – невозможно. На это способны только инвесторы», – добавил Резников.

Он пояснил, что подход предложенной концепции базируется на создании возможностей и стимулов для инвестиций через:

определение территорий и кластеров приоритетного развития;

введение налоговых стимулов в виде направления части прибыли предприятий на реинвестирование в собственное развитие;

распространение стандартов международных коммерческих арбитражей;

страхование военно-политических рисков;

развитие инфраструктуры.

«Создание рабочих мест и развитие способности громад – это приоритеты. Речь идет о десятках тысяч рабочих мест. Будущая стратегия, которая будет разработана на базе сегодняшней концепции, должна полностью укладываться в логику реформы децентрализации, которая была реализована во многом при поддержке европейских партнеров. Западные инвестиции, вместе с отечественными, могут сыграть решающую роль в превращении областей в двигатель экономического развития. И когда инвесторы увидят, что даже на рискованных территориях – вблизи линии соприкосновения, они могут эффективно работать, развиваться и получать КПД, то они и всю остальную территорию Украины точно рассматривать как инвестиционно привлекательную для них», – сказал вице-премьер-министр.

Он также добавил, что НАК «Нафтогаз Украины» начинает проект по освоению Юзовского месторождения, и большая часть участка находится в Донецкой области.

«Это большой инвестпроект, который прекрасно вписывается в ключевые принципы нашей концепции. Ведь это и украинские инвестиции, и дополнительные налоги и рабочие места, развитие громад, а в перспективе – международные инвестиции», – подытожил Алексей Резников.