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Коронавирус: На Луганщине от осложнений умерли еще 7 человек

23.12.20 15:22
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине лабораторно подтверждены 187 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще семь больных. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 41-летний мужчина и 65-летняя женщина из города Лисичанск, 62-летняя женщина из Рубежного, 88-летний мужчина из Северодонецка, 52-летняя женщина из Беловодского района, 59-летняя женщина из Сватовского района, 88-летний мужчина из Попаснянского района.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 63 человек;
  • Рубежное – 29;
  • Северодонецк – 55;
  • Беловодский район – 8;
  • Белокуракинский – 5;
  • Кременской – 4;
  • Марковский – 4;
  • Новоайдарский – 9;
  • Попаснянский – 1;
  • Сватовский – 1;
  • Станично-Луганский – 1;
  • Старобельский – 7.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 9 181 человека, из них:

  • выздоровели – 6 546 человек (71,3% от общего числа заболевших);
  • лечатся – 2 379 пациентов, в том числе 382 – стационарно, 1 997 – амбулаторно (25,9%);
  • умерли – 256 человек (2,8%).

За время распространения коронавируса в Луганской области заболели 375 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 243 ребенка.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 27%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 23 декабря в Украине COVID-19 заболели 989 642 человека (615 660 пациентов выздоровели, 17 172 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 33 102 случая (выздоровел – 22 151 пациент, летальных случаев – 674).

В «ДНР» – 13 897 заболевших (выздоровели – 8 066 человек, скончались – 1 256). В «ЛНР» – 1 981 заболевший (выздоровели – 1 684 человека, скончались – 164).

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