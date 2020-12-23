Письма слетаются в Киев: В Мариуполе работает «почтовый» Дед Мороз (Видео)

В Мариуполе в центральном отделении «Укрпочты» уже 10-й год работает резиденция Деда Мороза. Здесь принимают от детей корреспонденцию с новогодними пожеланиями. Письма запечатывают в спецконверты, на которых ставят «волшебную печать». Все просьбы и пожелания отправляются в Киев.

«Письма все слетаются в главный офис – в Киеве на ул. Хрещатик, 26 (главпочтамт, – ред.). Там работает много помощников-эльфов, которые будут спасать Новый год. И обязательно все, кто написали письма, получат ответ. И, может быть, даже какие-то подарки», – рассказал мариупольский «почтовый» Дед Мороз.

Прием новогодней корреспонденции идет каждый день. «График работы резиденции Деда Мороза совпадает с графиком работы отделения – главпочтамта в городе Мариуполе. Это с 8:00 до 20:00 все 7 дней в неделю», – пояснила замдиректора Донецкой дирекции «Укрпочты» Оксана Коляденко.

Отправить свои мечты Деду Морозу можно до 7 января.

Из резиденции дети выходят со сладкими подарками, единственное условие – зимний стишок или песенка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»