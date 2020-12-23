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Попавший в плен «ЛНР» украинский военный возвращен на подконтрольную территорию, – ТКГ (Фото)

23.12.20 15:51
Луганская область
Луганская область / Фото: facebook.com

Сегодня, 23 декабря, украинского военнослужащего, которого захватили незаконные вооруженные формирования «ЛНР», вернули на подконтрольную территорию. Об этом сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

«Благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ украинской стороне был возвращен военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, младший сержант Пупко Александр Иванович, который по обстоятельствам, которые устанавливаются, недавно попал на временно неподконтрольную территорию», – сообщили в ТКГ.

Также было опубликовано фото младшего сержанта в компании других военнослужащих:

При этом на интернет-ресурсах «ЛНР» сообщается, что военнослужащий ВСУ был передан украинской стороне. В «ЛНР» он попал якобы сам – пришел в состоянии наркотического опьянения.

Уточняется, что передача состоялась на мосту через реку Северский Донец в районе Счастья в присутствии представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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