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Погиб на месте: В Мариуполе с крыши драмтеатра сорвался рабочий (Фото)

23.12.20 15:58
Драмтеатр в Мариуполе
Драмтеатр в Мариуполе / Фото: 0629.com.ua

В Мариуполе сегодня, 23 декабря, с крыши драмтеатра сорвался 37-летний мужчина. Травмы, полученные в результате падения, оказались несовместимы с жизнью, передает «Сайт города Мариуполя».

Несчастный случай произошел около 11:28. Мужчина вместе с бригадой занимался ремонтом кровли театра. На крыше было очень скользко, лежал снег, а мужчина работал без страховки. Из-за неловкого движения он сорвался и упал. Смерть была мгновенной.

О погибшем известно, что он – не местный житель, приезжий из Западной Украины, работал на фирму, зарегистрированную в Киевской области.

Ремонтные работы в театре были запланированы на 3-4 квартал 2020 года. Рабочие торопились успеть завершить все до Нового года, потому работали при неблагоприятных условиях. Одному из них это стоило жизни.

Как сообщается, будет решаться вопрос о транспортировке погибшего в его родной город.

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