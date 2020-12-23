Не прошли идентификацию: Переселенцы сообщают о блокировании выплат Пенсионным фондом

В некоторых отделениях Пенсионного фонда Украины переселенцам обещают заблокировать либо уже заблокировали выплаты, ссылаясь в устной форме на то, что они не прошли идентификацию, либо по другим причинам. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает общественная организация «Донбасс SOS» со ссылкой на информацию, которая поступает к ним на «горячую линию» от внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

В этой связи правозащитники акцентируют – такие действия ПФУ незаконны. Так, с 12 марта 2020 года на всей территории Украины действует карантин. Сейчас он продлен до 28 февраля 2021 года.

Согласно п. 4 Заключительных положений базового «карантинного» Закона Украины № 540 от 30.03.2020, в период карантина и в течение 30 дней с даты его окончания ВПЛ должны продолжать получать пенсии и любые социальные выплаты, которые были назначены им до того, как карантин начался, т.е. до 12 марта.

Кроме того, в период карантина и в течение 30 дней с даты его окончания «Ощадбанк» не может заблокировать счета переселенцев в связи с тем, что они не прошли идентификацию (п. 3 Заключительных положений Закона Украины № 530 от 17.03.2020).

Следовательно, к переселенцам также не может быть применен 17-й пункт Порядка выплаты пенсий о приостановке пенсии в случае непрохождения идентификации и верификации в течение года.

«Поэтому, если вы сталкиваетесь с незаконными угрозами или действиями сотрудников пенсионных фондов, ссылайтесь на эти нормы законов (рекомендуем прочесть указанные пункты полностью по ссылкам). Если сотрудники на местах не знают, как действовать – обращайтесь в областные управления ПФУ (контакты см. здесь)… Информацию о ситуации можно получить также на "горячей линии" Пенсионного фонда 0 800 503 753», – акцентировали юристы.

Если и обращение в ПФУ не помогает, то можно обратиться:

с жалобой в Министерство социальной политики (контакты см. здесь);

зафиксировать жалобу по телефону 1545 в Правительственном контактном центре, либо по иным контактам центра (перечень см. здесь).

Дополнительно передать информацию о нарушении можно: