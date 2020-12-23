Прибывшим из «Л-ДНР»: Юристы напомнили о новшествах приложения «Вдома»

С целью противодействия распространению COVID-19 и мониторинга самоизоляции используется мобильное приложение «Вдома». Данное приложение регулярно совершенствуется. Об этом напоминают правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев»

Данное приложение является обязательным для лиц, которые подлежат самоизоляции – пересекающих государственную границу и прибывшие из «Л-ДНР» через КПВВ Донбасса. В случае невозможности установления «Вдома» на смартфон человек должен направиться на обсервацию.

В последней версии электронного сервиса «Вдома» появилось несколько важных обновлений:

появился таймер на 24 часа для отсчета времени, отведенного на выход из места самоизоляции, и напоминание о его отключения;

увеличен интервал времени, отведенного на прохождение верификации (селфи в месте самоизоляции) с 15 до 20 минут;

сообщение об отрицательном результате ПЦР-теста приходит автоматически;

возможность ввода информации о контактных лицах;

появилась функция проверки симптомов на примере вопросы-ответы.

Как сообщалось ранее, также среди новых функций – действие «Покинуть место самоизоляции» (выгулять собаку, сходить в аптеку, поехать на тестирование).