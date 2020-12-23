Пока не все: Какие услуги сейчас доступны на КПВВ «Новотроицкое»

16 декабря на КПВВ «Новотроицкое» открыли построенный сервисный центр для предоставления ряда государственных услуг. Однако на данный момент запущены не все функции. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS».

«Сегодня на КПВВ работают не только полиция и "Новая почта", но и Управление труда и социальной защиты, в котором можно оформить справку ВПЛ, выплаты и другие услуги. Также открыт магазин мобильной связи, где продают смартфоны, ваучеры для пополнения счета и SIM-карты», – перечислили общественники.

По их словам, представителей Государственной таможенной службы еще нет, однако их обязательное присутствие – в планах.

Напомним, что первый сервисный центр 10 ноября открыли на КПВВ «Счастье», однако пока пересечение линии разграничения здесь блокируется со стороны «ЛНР». 16 ноября аналогичный сервисный центр открыли на КПВВ «Новотроицкое». Анонсировалось, что здесь будут находиться медицинский пункт, отделение полиции, почтовое и банковское отделение, комната матери и ребенка, аптека и магазин товаров первой необходимости. Также люди смогут получить бесплатную правовую помощь, административные и социальные услуги в Центре предоставления админуслуг (ЦПАУ).

Также сообщалось, что в ЦПАУ на КПВВ «Новотроицкое» начали вести прием граждан специалисты Пенсионного фонда.