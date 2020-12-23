Присудили 500 тысяч компенсации: Украина отказывается возмещать ущерб семьям погибших на Донбассе

Верховный суд Украины рассматривает несколько дел в отношении родственников погибших на Донбассе мирных граждан. По данным делам суды первой инстанции и апелляционные приняли решение компенсировать нанесенный моральный ущерб из госбюджета. Однако правительство отказалось выполнять эти требования. Об этом рассказал адвокат, старший стратегический юрист БФ «Право на защиту» («Право на захист») Олег Тарасенко.

Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по состоянию на 31 июля за более чем 6 лет вооруженного конфликта на Донбассе, погибли не менее 3367 гражданских лиц – это люди, которые не принимали участия в боевых действиях.

Начиная с 2017 года юристы БФ «Право на защиту» сопровождают 36 судебных дел по защите прав раненых лиц или лиц, потерявших близких родственников. «Из них 8 дел уже успешно прошли стадию апелляции и попали на рассмотрение в Верховный Суд – поскольку ответчик (государство Украина) вопреки нормам международного и национального права не соглашается выплачивать таким лицам компенсации», – отметил Олег Тарасенко.

Одно из таких дел было выиграно адвокатами БФ «Право на защиту» в Харьковском апелляционном суде. Теперь это дело будет рассматриваться Большой палатой Верховного суда.

12 марта 2015 года во время проведения АТО в поселке Красный Партизан (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) была убита Аллу Д. Автомобиль, в котором ехала женщина вместе с другими пассажирами, подорвался на мине. В машине были только гражданские лица, которые ехали из зоны активных боевых действий. Сын женщины – Александр Д. узнал о смерти матери по телефону. Несмотря на риски для личной безопасности, он поехал организовывать похороны матери.

«В настоящее время прошло уже более 5 лет, однако потеря матери для Александра является пожизненной и невосполнимой. Она привела к негативному изменению его жизни и глубоко травмировала его личность. Никакой компенсации морального вреда от государства он не получил. В связи с этим Александр с помощью юристов БФ "Право на защиту" в судебном порядке решил взыскать с государства Украина моральный вред, причиненный террористическим актом, который привел к гибели его матери», – пояснил Олег Тарасенко.

Харьковский районный суд Харьковской области в своем решении от 24.04.2019 встал на сторону истца. Суд постановил взыскать из госбюджета Украины в пользу Александра на возмещение морального вреда 300 тыс. грн.

Но 30 июля 2019 года уже Харьковский апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции в части размера возмещения и потребовал взыскать в пользу Александра 500 тыс. грн.

«Однако правительство Украины ожидаемо подало кассационную жалобу, которая была принята к рассмотрению Верховным судом», – сказал юрист «Право на защиту».

Согласно законодательству, Верховный суд вправе передать некоторые дела на рассмотрение Большой палаты Верховного суда, в частности, для формирования единой правоприменительной практики. Это обычно происходит в делах, которые являются сложными и неоднозначными, учитывая противоречивое законодательство или его отсутствие.

«Если Большая палата примет решение в таком деле, то ее выводы будут обязательными для рассмотрения во всех подобных делах, то есть будет создан некий вид правового прецедента, который должен будет применяться всеми судами Украины. Это позволит и истцам, и государству понимать перспективы таких дел, а судам – понимать перспективы пересмотра их решений по таким делам, что значительно ускорит их рассмотрение и минимизирует количество судебных ошибок», – рассказал Тарасенко.

Рассмотрение дела Александра Большой палатой ВС состоялось 22 декабря 2020 года. Однако, как уточнил юрист, о результаты этого заседания будут озвучены уже в следующем году.