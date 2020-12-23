Британцы снимают фильм об украинском провале операции по «вагнеровцам» (Видео)

Расследователи британского издания Bellingcat снимают документальный фильм о спецоперации украинских спецслужб по задержанию российских наемников ЧВК «Вагнер», которые воевали на Донбассе, а также о ее провале. Об этом заявил главный расследователь Bellingcat Христо Грозева в интервью журналистке Олесе Бацман, передает «Громадське радіо».

«Сейчас работаем над документальным фильмом по этой очень интересной истории, которую сделала украинская разведка», – сказал он.

По данным Грозевы, операция действительно имела место и была сорвана на последней фазе из-за решения в окружении президента Украины.

«Они довели этих 44 человек до Минска и были готовы вести их до Стамбула, а реально самолет сел бы в Киеве. Это все было продумано гениально. И вдруг ваше правительство говорит, что такого никогда не было и все это выдумка российских спецслужб. Для меня это прецедент. Я никогда не видел ситуацию, в которой такой хороший проект, который сделал из российских спецслужб посмешище, клоунов, и потом государство отказывается от этого выигрыша и говорит: "Мы этого не делали". Вот это для меня очень странно», – пояснил расследователь.

«Поэтому мы хотели понять: было ли такое, или это действительно выдумка российской разведки или нет. Оказалось, что не только было, но еще и что оно провалилось. Оно провалилось на конечной фазе. Но все же не до конца провалилось – накопилась очень большая база данных... Но последняя фаза, которая должна была закончиться тем, что самолет бы вылетел [из Минска] – не осуществилась. Потому что было политическое решение на уровне президентского института, что надо отложить это на несколько дней», – сказал Грозева.

Расследователь отметил, что само решение об отсрочке последней фазы провалило спецоперацию.

«Решение "отложить" оказалось, по нашему анализу, ключевым для провала последней фазы. А последней фазой был бы реальный арест этих людей, из которых 8 или 10 сразу стали бы очень важными свидетелями в Гааге по [сбитому в "ДНР"] Боингу. А остальные реально были люди, которые осуществляли зверства, убийства, военные преступления в 2014 году, и они были бы очень важными обвиняемыми, которых можно показать в Гааге по другому делу – "Украина против России" по финансированию терроризма и агрессии», – подчеркнул Грозева.

Он добавил, что расследование Bellingcat и документальный фильм обнародуют до конца 2021 года.

Напомним, что 29 июля правоохранители Беларуси под Минском задержали 32 наемника (плюс одного в Гомельской области) российской частной военной компании «Вагнер». Среди задержанных также были лица, воевавшие на Донбассе. Есть и выходцы из Донецкой области. Украина потребовала экстрадицию 28 задержанных, воевавших на стороне «Л-ДНР». Россия же утверждала, что наемники – граждане РФ и настаивала на их освобождении. 14 августа Беларусь передала «вагнеровцев» России.

Президент России Владимир Путин заявил, что задержание участников частной военной компании «Вагнера» в Беларуси – это совместная операция украинских и американских спецслужб.

Это же подтвердил экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан. Он рассказал детали подготовки спецоперации, о ее срыве и кадровых последствиях.

При этом президент Владимир Зеленский назвал информацию о спецоперации «выдуманной», глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что это «дезинформационная атака». Отрицают эту информацию и в СБУ.

Тем не менее, из-за вероятного срыва спецоперации генпрокуратура Украины открыла 3 уголовных производства.