Курс на декарбонизацию: Компания ДТЭК будет ориентироваться на «зеленую» энергетику

Компания ДТЭК берет курс экологически чистую – «зеленую» энергию. Вектор на декарбонизацию (постепенный отказ от традиционных источников энергии) зафиксировали в стратегии компании до 2030 года, передает ТК «Украина».

Компания становиться не только экологичнее, но и более технологичной, эффективной и клиентоориентированной. За 15 лет существования ДТЭК инвестировал в энергетику и устойчивое развитие почти 12 млрд долл.

В ближайшее десятилетие кроме развития возобновляемой энергетики ДТЭК планирует больше добывать украинского газа и развивать электросети, энергоэффективные решения и инновации для клиентов.

Новая стратегия соответствует международным принципам экологичности, социальности и управления.

«Мир вступает в этап энергетического перехода к широкому использованию возобновляемых источников энергии и вытеснению ископаемых видов топлива. Это реальность. Это требование современного общества. И такая глобальная трансформация не может не коснуться тех компаний, которые видят свое будущее, строят свое будущее. Будущее не только своих компаний, но и общества, в котором они работают», – прокомментировал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.