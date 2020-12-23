Политологи оценили заявления о присоединении «Л-ДНР» к Ростовской области

В последние дни было озвучено два заявления о присоединении «Л-ДНР» к Ростовской области России. Одно прозвучало от «главы ДНР» Дениса Пушилина, второе – в самой России озвучил депутат Госдумы Александр Шерин. Мнение украинских политологов о реальности данного плана – разошлись, передает «Радио Свобода».

В «Л-ДНР» о желании присоединиться к РФ звучат регулярно. В самой России предложения полностью забрать Донбасс звучат не так часто, т.к. это противоречит Минским соглашениям, направленным на реинтеграцию захваченной части Донбасса назад в Украину.

Александр Шерин – депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя комитета по обороне – известен своими достаточно провокационными заявлениями. Очередным стало предложение присоединить «Л-ДНР» к Ростовской области, чтобы «к моменту появления натовских войск в Украине Донецкая и Луганская республики были частью российской территории».

В Украине считают, что заявления Шерина и Пушилина – звенья одной информационной кампании. Доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова» Михаил Савва отмечает, что после череды внешнеполитических провалов режиму Путина нужно показать населению, что Россия «своих не бросает». И заодно проверить, как отреагирует на такую идею общество. Поэтому пока в самой России это делают через малозначимую персону, так как если сама идея будет агрессивно встречена, то тень не упадет на влиятельных политиков.

При этом, по мнению политолога, присоединеник «Л-ДНР» к Ростовской области вполне может стать реальностью, учитывая политическую ситуацию. «Внешнеполитическая ситуация для режима складывается просто удручающе. Приход администрации Байдена означает ухудшение отношений с США, как главным игроком, который противостоит путинской России. И может возникнуть ситуация, когда просто не останется другого выхода, как "побить все горшки" – окончательно поссориться и отгородиться "железным занавесом". В таком сценарии вполне есть место для проведения какого-то псевдореферендума и присоединения частей этих областей», – говорит Савва.

Однако заместитель руководителя Центра исследования России Александр Самарский считает, что Россия не рискнет присоединять «республики». По его словам, де-факто Кремль и так контролирует эти территории, но делать это де-юре – для него опасно.

По мнению эксперта, такая информационная кампания проводится, чтобы давить как на Украину, так и Европу. «Есть провал договоренностей. Парижские соглашения не выполнены. Кто виноват? Украина. Поэтому или мы забираем эту часть территорий, или Берлин, Париж и другие должны давить на Украину», – говорит он.

К тому же, по мнению Самарского, эти заявления делают люди, которые очень далеки от тех, кто реально принимает решения.