Прибывшим из «Л-ДНР»: На КПВВ будут выдавать рецепты на «Доступні ліки»

В сервисных центрах, действующих при КПВВ, прибывшие из «Л-ДНР» смогут посетить врача и получить рецепт на лекарства по программе «Доступні ліки». Об этом рассказала советник по юридическим вопросам главы Минреинтеграции Оксана Сухорукова в ходе онлайн-дискуссии «COVID-19: новые вызовы в сфере защиты прав пострадавших от вооруженного конфликта», передают «Донецкие новости».

«К сожалению, мы не можем влиять на медицину на неподконтрольной территории. Но мы можем приблизить нашу медицину к жителям неподконтрольной территории», – отметила она.

В частности, при каждом КПВВ планируется построить сервисные центры по аналогии с теми, которые сейчас есть на КПВВ «Счастье» и «Новотроицкое». Кроме иных услуг, здесь будет предоставлен и доступ к украинской медицине.

«В этих сервисных центрах будет предоставляться полноценная первичная помощь. А также возможность выписывать рецепты по программе "Доступні ліки". На КПВВ сразу будут находиться аптеки, в которых можно будет получить лекарства по этим рецептам, не покидая сервисные центры», – сообщила Сухорукова.

Она отметила, что при достаточном финансировании госбюджета планируется, что со второго полугодия 2021 года в программу «Доступні ліки» войдет и выдача инсулина. «Сейчас это зависит от финансирования – причем не только самой программы, но и разработки и подготовки к реализации этой программы», – уточнила представительница Минреинтеграции.

Напомним, что программа «Доступні ліки» («Доступные лекарства») работает в Украине с апреля 2017 года. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой или диабетом II типа могут получить лекарства бесплатно или с незначительной доплатой. Для этого нужно посетить врача, который оформит электронный рецепт. Номер рецепта придет пациенту на телефон, либо его можно распечатать. Затем пациент обращается за получением препаратов в аптеку з пометкой «Доступні ліки».