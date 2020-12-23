Более 100 тысяч человек: В Харькове простились с Геннадием Кернесом (Фото)

Сегодня, 23 декабря, в Харькове похоронили мэра города Геннадия Кернеса, передает «Сайт города Харькова».

С утра прошло отпевание Геннадия Кернеса в Благовещенском соборе.

Церемония прощания состоялась в театре оперы и балета. На здании был вывешен баннер с портретом Кернеса и надписью «Любить Харьков – работать для людей». С 8 утра здесь начали собираться люди, в дальнейшем число желающих проститься с градоначальником превратилось в нескончаемый поток.

«Количество желающих проститься увеличивается. Приходится убирать цветы, чтобы люди могли положить новые», – описывает издание ситуацию по состоянию на 9:30.

На церемонию прибыли мэры иных городов, в том числе глава Киева Виталий Кличко. Кличко признался, что они с Кернесом соревновались, кто лучше: «У кого красивее город, лучше Центры предоставления административных услуг и прочее. Кернес был неоднозначной личностью, но любовь к нему показывает то, сколько людей пришло проститься с мэром».

Также было много народных депутатов, иных политиков, друзей и соратников Кернеса.

Из-за большого количества прибывших горожан время церемонии прощания продлили на час. По данным Национальной полиции в Харьковской области, 110 тысяч человек принимали участие в церемонии прощания на территория оперного театра.

Также большое число людей было на 2-м харьковском кладбище, где около 15:00 прошло захоронение.

Напомним, 16 сентября Геннадия Кернеса частным самолетом транспортировали в берлинскую клинику «Шарите» для лечения от коронавируса и воспаления легких. Он лично не присутствовал во время выборов мэра Харькова. Тем не менее, 25 октября Кернес набрал 60,34% голосов избирателей и в третий раз был избран Харьковским городским головой.

Первая сессия депутатов нового, 8-го, созыва Харьковского городского совета признала отсутствующего в Харькове Геннадия Кернеса мэром города без принесения присяги. Ожидалось, что он прибудет в Украину ближе к 20-30 декабря, но 12 декабря стало известно, что у политика отказали обе почки и его перевели на гемодиализ.

Ночью 17 декабря Кернес умер в Германии. Из-за нюансов оргвопросов в Германии, в Харьков тело доставили только на 4-й день после смерти.