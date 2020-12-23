В Украине в свободной продаже вакцина от COVID-19 появится не скоро

Вакцина от COVID-19 в свободной продаже появится не скоро из-за высокого спроса. Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

«В свободной продаже вакцина появится не сегодня и не завтра. Вакцина будет закупаться государством, поэтому я не думаю, что там возможна закупка фальсификата. Так как большой спрос в мире на вакцину, то в "чемодане" будет очень трудно ее завезти. При этом вакцина может стать некачественной, если ее неправильно транспортировать, не применяя температурный режим. А в свободной продаже она появится не скоро», – сказал он.

Как сообщалось ранее, Минздрав утвердил план вакцинации населения от COVID-19. В течение 2021-2022 гг. планируют охватить не менее 50% населения Украины (20 млн человек).