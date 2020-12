Медики востока Украины получили 21 кислородный концентратор от Фонда Рината Ахметова

21 декабря Мариупольская городская больница № 9 получила 6 кислородных концентраторов высокого класса от Фонда Рината Ахметова и ПУМБ. Еще 15 единиц этого оборудования получили медучреждения в Курахово, Волновахе и Бердянске. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба Фонда.

«Список медицинских потребностей довольно обширен. Фонд Рината Ахметова еще в феврале начал помогать государственным больницам, поставляя врачам самое необходимое. Фонд передал медикам порядка 200 высококлассных аппаратов ИВЛ, 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 337 тысяч экспресс-тестов, свыше 1000 единиц медицинского и лабораторного оборудования. В декабре 27 больниц Украины получат также 140 кислородных концентраторов», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Управляющий региональным центром ПУМБ в Мариуполе Андрей Высоцкий отметил, что медицинская система страны нуждается в поддержке со стороны бизнеса и благотворительных фондов: «Считаем себя ответственными за то, что происходит на территории ведения нашего бизнеса. Также хотим поддержать наших клиентов, партнеров, коллег, друзей. В борьбе с COVID-19 важен вклад каждого».

Главный врач Мариупольской горбольницы № 9 Александр Железняк сказал, что при лечении коронавируса в стационаре на первый план выходит обеспеченность кислородом тяжелых больных. «Кислород способствует быстрому выздоровлению, значительно улучшает качество лечения, уменьшает количество осложнений. Поэтому наша благодарность Фонду Рината Ахметова и ПУМБ не имеет границ. В каждой спасенной жизни будет участие и этих организаций», – добавил он.

«В Мариуполе разработан четкий алгоритм действий, который призван не допустить распространения болезни. В этом нам помогает поддержка социально ответственного бизнеса. Благодаря консолидации усилий ситуация в городе остается контролируемой и стабильной. Уверена, что объединившись, мы справимся с этим вызовом», – сказала секретарь Мариупольского горсовета Ксения Сухова.

Кислородные концентраторы – жизненно необходимое оборудование для лечения больных коронавирусом. Фонд Рината Ахметова и ПУМБ передают врачам 10-литровые кислородные концентраторы KSOC-5, Jiangsu Konsung Bio-Medical Science and Technology Co. Ltd. Эта модель может одновременно обеспечивать двух пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке во время лечения COVID-19. Такие безопасные и энергосберегающие кислородные концентраторы будут полезны врачам и после окончания пандемии. Они могут быть использованы в лечении не только заболеваний органов дыхания, но и сердечно-сосудистой, и церебральной сосудистой системы, при гипоксии.

«Ринат Ахметов выделил 300 млн грн на помощь Украине в борьбе с коронавирусом. Это наибольший вклад одного благотворителя в государственную медицину. Для эффективной работы Фондом был создан проект "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Проект не имеет аналогов в стране. Это самая системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям», – напомнили в пресс-службе.