Чтобы не проходить самоизоляцию: На КПВВ будут бесплатно тестировать на коронавирус

На КПВВ прибывших из «Л-ДНР» будут бесплатно тестировать на коронавирус, чтобы люди могли не отправляться на самоизоляцию или обсервацию. Об этом заявила советник по медицинским вопросам главы Минреинтеграции Оксана Сухорукова в ходе онлайн-дискуссии «COVID-19: новые вызовы в сфере защиты прав пострадавших от вооруженного конфликта», передают «Донецкие новости».

С помощь такой новации Минреинтеграции хочет упростить доступ жителей неподконтрольного Донбасса к украинским пенсиям, соцвыплатам и услугам в условиях карантина.

Минреинтеграции ведет переговоры с Минздравом по упрощени процесса пересечения линии разграничения. «Это упрощение заключается в следующем. Во-первых, это применение не ПЦР-тестов, а тестирование на антитела (ИФА) при пересечении линии разграничения. Во-вторых, сделать это бесплатно непосредственно на КПВВ… Нужно понимать, что это не просто замена теста. Это изменение определенных процедур – как эта информация поступит в приложение "Вдома", какое ведомство это будет оплачивать, как непосредственно будет проходить тестирование», – сообщила Сухорукова.

Она отметила, что Минреинтеграции уже давно предлагает ввести данные изменения, «однако все зависит от Минздрава».

«Но надеюсь, в ближайшее время эти изменения будут внесены в Постановление Кабмина № 641 ["Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий…"]… Мы уже на выходе в обсуждении этих вопросов, и надеюсь, что все это очень скоро заработает», – резюмировала Сухорукова.

Напомним, также на сообщила, что на КПВВ прибывшие из «Л-ДНР» смогут получить рецепт на получение бесплатных лекарств по программе «Доступні ліки».

Как сообщалось ранее, сейчас на КПВВ работают передвижные лаборатории, в которых на платной основе можно сдать ПЦР-тест. При этом проходить такое тестирование именно на КПВВ необязательно.