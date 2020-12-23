За 2 месяца: В тюрьмах «ЛНР» от пневмонии умерли еще 32 заключенных

За последние два месяца (октябрь и ноябрь) в тюрьмах «ЛНР» умерло от пневмонии 37 заключенных. При этом есть указание диагноз COVID-19 нес ставить.

Об этом в Facebook сообщила руководитель «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова.

В частности, среди скончавшихся:

СИЗО г. Луганск – 17 человек;

19 ИТК (исправительно-трудовая колония) пос. Вахрушево – 4 человека;

69 ИТК г. Славяносербск – 6 человек;

38 ИТК г. Свердловск (поле декоммунизации Должанск) – 3 человека;

36 ИТК г. Суходольск – 2 человека.

Ястребова пояснила, что данные факты правозащитники получили от родственников заключенных и от заключенных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы «ЛНР».

Она отмечает, что наиболее проблемная ситуация в СИЗО в Луганске, т.к. сюда из колоний переправляют заключенных, находящихся в критическом состоянии. Это делается, чтобы не создавать ажиотаж в ИТК.

По словам Ястребовой, «управление исполнения наказаний ЛНР» запретило ставить диагноз COVID-19 у заключенных. «Поэтому и ставят диагноз пневмония», – отметила она.

«Самая критическая ситуация с заболевшими пневмонией в 38-й колонии, там переполнен медицинский пункт. Средствами индивидуальной защиты заключенные не обеспечены. В 38-й колонии заключенные шьют себе маски из наволочек», – пишет правозащитница.

В «республике» также есть женская колония в пгт Селезневка (Перевальский район). Ястримкая отмечает, что здесь используют осужденных женщин для пошива защитных масок на продажу через коммерческие предприятий «ЛНР».

Как сообщалось ранее, с августа по октябрь 2020 года в местах лишения свободы «ЛНР» от пневмонии умерли 19 человек.