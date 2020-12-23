Разнесли пенсию на день раньше: ПФУ оштрафовал «Укрпочту» на 1,5 миллиона

Пенсионный фонд Украины наложил на «Укрпочту» штраф в размере почти 1,5 млн грн за то, что почтальоны на день раньше разнесли пенсии получателям. В частности, вместо 21 августа пенсионеры получили выплаты 20 августа. Об этом в Facebook сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

«Пенсионный фонд Украины наложил на Укрпочту штраф почти 1,5 млн грн, за то, что мы, – на деньраньше (из-за переноса выходных на День Независимости) выплатили пенсии в селах Тернопольской области… Конечно, штраф мы обжалуем в суде», – написал гендиректор.

Он возмущен данной ситуацией. Т.к., во-первых, несмотря на коронавирус почтальоны продолжают разносить по домам выплаты 3,6 миллионам пенсионеров, «даже в самых отдаленных селах, где банки закрыли 600+ отделений и т д.».

Во-вторых, «Укрпочте» пока Кабинет министров так и не разрешили поднять тарифы на доставку пенсий. «То есть тарифы на доставку пенсий остались на уровне 2019 года, хотя минимальная зарплата выросла на 37%», – отмечает Смелянский.