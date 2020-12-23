За 15 миллионов: В Мариуполе горсовет выкупит городской телеканал

Сегодня, 23 декабря, депутаты Мариупольского городского совета поддержали намерения городской власти купить местный телеканал «ТВ-7», передает «Сайт города Мариуполя».

Решение о покупке телеканала принято с целью сохранить «ТВ-7». Старый собственник больше не видит нужды содержать телеканал, а потому выставил его на продажу. Цена вопроса – 14,7 млн грн вместе с помещениями в санатории-профилактории «Здоровье» на 1-м и 12-м этажах.

Помещения, в которых когда-то работал телеканал, стали предметом спора депутатов. По словам депутата горсовета Максима Бородина, зачем нужно покупать помещения в здании, которое находится в залоге у банка. К тому же там находятся военные и нет понимания, есть там отопление или нет.

Однако мэр Мариуполя Вадим Бойченко пояснил, что канал выставлен на продажу комплексно. То есть, отдельно без помещений он не продается. «Собственник назначил такую цену и город готов ее заплатить. Это позволит не только сохранить рабочие места, но и городу экономить на создании видеороликов, презентаций. Все это сможет делать "ТВ-7"», – сказал он.

В итоге, решение о его покупке было принято с третьей попытки. «За» проголосовали 28 депутатов, 4 выступили против, еще 4 – воздержались.