«Большая стройка»: В Селидово открыли восстановленное отделение экстренной медпомощи (Фото)

В Селидово (Донецкая обл.) в рамках национальной программы «Большая стройка» открылось восстановленное отделение экстренной медицинской помощи городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Отделение уже готово принимать пациентов. Оно оснащено современным оборудованием, здесь есть операционная и реанимация, построена современная система вентиляции.

Также для отделения построили защищенный от непогоды бокс с подогревом, рассчитанный на две машины скорой помощи. Благодаря ему перемещения пациентов из машин в помещение больницы будет легким и удобным.

Всего на работы потрачено 21,4 млн грн, из них 19,1 – из государственного бюджета, 1,3 млн грн – из местного бюджета, и 1 млн грн – из областного.

«Во времена пандемии обновления в медицинской отрасли чрезвычайно важны. Поэтому спасибо всем, кто приложил усилия, чтобы этот ремонт стал возможным, и тем, кто в дальнейшем будет спасать здесь жизни. Работаем дальше! », – отметил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.