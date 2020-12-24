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Украина переступила порог в 1 миллион больных COVID-19

24.12.20 08:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 11 490 новых больных коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в стране уже 1 001 132 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди заболевших за сутки – 488 детей и 445 медработников.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 721 человек;
  • летальных случаев – 223;
  • выздоровели – 15 775 человек;
  • проведено тестирований – 66 358 (в том числе методом ПЦР – 42 132, методом ИФА – 24 226).

За все время пандемии в Украине заболели 1 001 132 человека, в том числе:

  • выздоровели – 631 435 человек (63,2% от общего числа инфицированных);
  • находятся на лечении – 352 302 человека (35,1%);
  • летальных исходов – 17 395 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 390 952.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 105 040 случаев;
  • Винницкая область – 21 490 случаев;
  • Волынская область – 31 917 случаев;
  • Днепропетровская область – 55 174 случая;
  • Донецкая область – 33 738 случаев;
  • Житомирская область – 37 468 случаев;
  • Закарпатская область – 27 543 случая;
  • Запорожская область – 50 115 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 42 482 случая;
  • Киевская область – 55 497 случаев;
  • Кировоградская область – 8 090 случаев;
  • Луганская область – 9 443 случая;
  • Львовская область – 58 372 случая;
  • Николаевская область – 28 351 случай;
  • Одесская область – 66 971 случай;
  • Полтавская область – 33 509 случаев;
  • Ровенская область – 39 634 случая;
  • Сумская область – 38 923 случая;
  • Тернопольская область – 32 972 случая;
  • Харьковская область – 66 788 случаев;
  • Херсонская область – 16 408 случаев;
  • Хмельницкая область – 37 600 случаев;
  • Черкасская область – 36 418 случаев;
  • Черновицкая область – 38 914 случаев;
  • Черниговская область – 28 275 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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