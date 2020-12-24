Украина переступила порог в 1 миллион больных COVID-19

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 11 490 новых больных коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в стране уже 1 001 132 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Среди заболевших за сутки – 488 детей и 445 медработников.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях», – уточнил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 721 человек;
- летальных случаев – 223;
- выздоровели – 15 775 человек;
- проведено тестирований – 66 358 (в том числе методом ПЦР – 42 132, методом ИФА – 24 226).
За все время пандемии в Украине заболели 1 001 132 человека, в том числе:
- выздоровели – 631 435 человек (63,2% от общего числа инфицированных);
- находятся на лечении – 352 302 человека (35,1%);
- летальных исходов – 17 395 (1,7%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 390 952.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 105 040 случаев;
- Винницкая область – 21 490 случаев;
- Волынская область – 31 917 случаев;
- Днепропетровская область – 55 174 случая;
- Донецкая область – 33 738 случаев;
- Житомирская область – 37 468 случаев;
- Закарпатская область – 27 543 случая;
- Запорожская область – 50 115 случаев;
- Ивано-Франковская область – 42 482 случая;
- Киевская область – 55 497 случаев;
- Кировоградская область – 8 090 случаев;
- Луганская область – 9 443 случая;
- Львовская область – 58 372 случая;
- Николаевская область – 28 351 случай;
- Одесская область – 66 971 случай;
- Полтавская область – 33 509 случаев;
- Ровенская область – 39 634 случая;
- Сумская область – 38 923 случая;
- Тернопольская область – 32 972 случая;
- Харьковская область – 66 788 случаев;
- Херсонская область – 16 408 случаев;
- Хмельницкая область – 37 600 случаев;
- Черкасская область – 36 418 случаев;
- Черновицкая область – 38 914 случаев;
- Черниговская область – 28 275 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.