RU
Все новости

На Донетчине зафиксированы 4 смерти пациентов с коронавирусом (Карта)

24.12.20 09:04
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области умерли еще 4 больных COVID-19. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

По словам губернатора, коронавирусная болезнь забрала еще 4 жизни в Донецкой области: в Краматорской, Иллиновской, Гродовской и Дружковской ОТГ.

За среду, 23 декабря, лаборатории сообщили о еще 636 больных, среди которых 23 ребенка:

  • 217 – в Мариупольской ОТГ;
  • 167 – в Краматорской ОТГ;
  • 67 – в Славянской ОТГ;
  • 38 – в Светлодарской ОТГ;
  • 32 – в Бахмутской ОТГ;
  • 25 – в Александровской ОТГ;
  • 16 – в Торецкой ОТГ;
  • по 10 – в Константиновской и Лиманской ОТГ;
  • по 7 – в Часовоярской и Мирноградской ОТГ;
  • по 6 – в Северской и Новогродовской ОТГ;
  • 5 – в Добропольской ОТГ;
  • по 4 – в Дружковской и Авдеевской ОТГ;
  • по 3 – в Звановской, Мангушской и Николаевской ОТГ;
  • по 2 – в Черкасской и Белозерской ОТГ;
  • по 1 – в Покровской и Волновахской ОТГ.

Таким образом, – в регионе с начала пандемии зарегистрировано 33 738 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровел – 22 151 человек (66,9% от всех заболевших);
  • на лечении – 10 909 пациентов (31,0%);
  • летальных случаев – 678 (2,0%).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк