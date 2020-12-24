На Донетчине зафиксированы 4 смерти пациентов с коронавирусом (Карта)

В Донецкой области умерли еще 4 больных COVID-19. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

По словам губернатора, коронавирусная болезнь забрала еще 4 жизни в Донецкой области: в Краматорской, Иллиновской, Гродовской и Дружковской ОТГ.

За среду, 23 декабря, лаборатории сообщили о еще 636 больных, среди которых 23 ребенка:

217 – в Мариупольской ОТГ;

167 – в Краматорской ОТГ;

67 – в Славянской ОТГ;

38 – в Светлодарской ОТГ;

32 – в Бахмутской ОТГ;

25 – в Александровской ОТГ;

16 – в Торецкой ОТГ;

по 10 – в Константиновской и Лиманской ОТГ;

по 7 – в Часовоярской и Мирноградской ОТГ;

по 6 – в Северской и Новогродовской ОТГ;

5 – в Добропольской ОТГ;

по 4 – в Дружковской и Авдеевской ОТГ;

по 3 – в Звановской, Мангушской и Николаевской ОТГ;

по 2 – в Черкасской и Белозерской ОТГ;

по 1 – в Покровской и Волновахской ОТГ.

Таким образом, – в регионе с начала пандемии зарегистрировано 33 738 случаев заражения COVID-19, из них: