На Донетчине зафиксированы 4 смерти пациентов с коронавирусом (Карта)

В Донецкой области умерли еще 4 больных COVID-19. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
По словам губернатора, коронавирусная болезнь забрала еще 4 жизни в Донецкой области: в Краматорской, Иллиновской, Гродовской и Дружковской ОТГ.
За среду, 23 декабря, лаборатории сообщили о еще 636 больных, среди которых 23 ребенка:
- 217 – в Мариупольской ОТГ;
- 167 – в Краматорской ОТГ;
- 67 – в Славянской ОТГ;
- 38 – в Светлодарской ОТГ;
- 32 – в Бахмутской ОТГ;
- 25 – в Александровской ОТГ;
- 16 – в Торецкой ОТГ;
- по 10 – в Константиновской и Лиманской ОТГ;
- по 7 – в Часовоярской и Мирноградской ОТГ;
- по 6 – в Северской и Новогродовской ОТГ;
- 5 – в Добропольской ОТГ;
- по 4 – в Дружковской и Авдеевской ОТГ;
- по 3 – в Звановской, Мангушской и Николаевской ОТГ;
- по 2 – в Черкасской и Белозерской ОТГ;
- по 1 – в Покровской и Волновахской ОТГ.
Таким образом, – в регионе с начала пандемии зарегистрировано 33 738 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровел – 22 151 человек (66,9% от всех заболевших);
- на лечении – 10 909 пациентов (31,0%);
- летальных случаев – 678 (2,0%).