Завтра из БМД-20 супермаркет расфигачат: В «ДНР» обсуждают взрыв на рынке (Фото)

В «ДНР» в Торезе (после декоммунизации – Чистяково) неизвестные взорвали овощной киоск. Подробности и итоги взрыва узнали местные жители от «источников» в «МВД ДНР». Люди рассказали об этом в соцсетях.

Как сообщается, вечером 20 декабря, до начала комендантского часа, неизвестные лица произвели выстрел из реактивного гранатомета, предположительно, РПГ-18 «Муха». Рядом с магазином найдены составные части гранаты, на двери было входное отверстие, а внутри помещения – множество мелких осколков. Сейчас сооружение частично привели в порядок.

«По предварительной версии, причиной преступления мог стать конфликт на почве личной неприязни между владельцами ларька и другими гражданами», – отмечают в паблике.

В соцсети активно комментируют ситуацию: «Типичные разборки в стиле 90-х… Либо за крышу не заплатил, у нас же все возможно… Ужас. Наша реальность... Личная неприязнь – и летит "привет" из реактивного гранатомета... Главное, что комендантский час не нарушили. А с гранатомета по ларьку – это ерунда... Поругались немного ребята».

Также местные жители подчеркивают, что подобное оружие есть далеко не у каждого человека: «А РПГ-18 у всех есть?... Классный контроль за оружием и придурками, им пользующимся. Результат налицо!... А чо? Завтра из БМД-20 супермаркет расфигачат! Ха-ха, ДНР, захотели и пальнули с "Мухи", класс… Вопрос в другом. Откуда "Муха"??... Ведь у каждого РПГ-18 дома?».