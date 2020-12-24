В «ЛНР» отменили комендантский час с 30 декабря до 10 января

В «ЛНР» на период с 30 декабря 2020 года до 10 января 2021 года отменяется комендантский час. Соответствующий «указ» подписал «глава ЛНР» Леонид Пасечник, передают местные интернет-ресурсы.

«С целью обеспечения проведения мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам... отменить действие режима комендантского часа на территории ЛНР с 23:00 30 декабря 2020 года до 04:00 10 января 2021 года. Ввести в действие режим комендантского часа на территории ЛНР с 23:00 10 января 2021 года», – говорится в «документе».

В данное время в «ЛНР» с 23:00 до 04:00 действует комендантский час.

Напомним, в «ДНР» с 31 декабря по 10 января отменили комендантский час. В «республике» с 31 декабря по 10 января объявлены «новогодние каникулы», все эти дни будут выходными.