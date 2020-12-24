С 5 января стартует регистрация на пробное ВНО-2021

Регистрация для участия в пробном ВНО-2021 начнется 5 января и продлится до 19 января включительно. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Каждый желающий сможет зарегистрироваться для участия в пробном ВНО на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Стоимость проведения пробного тестирования будет отличаться по регионам и будет колебаться в пределах от 195 до 255 грн.

Такой разброс связан с особенностями организации пробного ВНО, в частности, со стоимостью печати и доставки материалов в регионы, прогнозируемым количеством тестов и тому подобное.

Из-за сложной ситуации с распространением СOVID-19 в 2021 году каждый участник сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО.

В то же время отмечается, что каждый сможет загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальный сервис для определения результатов.