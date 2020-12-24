«Корпоративы прям, мифические»: В «ЛНР» запретили новогодние мероприятия в помещениях

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в «ЛНР» запретили проведение развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. Такое решение приняла «чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при правительстве ЛНР», сообщают местные интернет-ресурсы.

«Исполнительным органам государственной власти ЛНР, главам администраций городов и районов в связи с ростом заболеваемости COVID-19 у детского населения временно приостановить:

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе театров, цирка, кинотеатров (кинозалов), ледовых арен (катков) в закрытых помещениях, иных развлекательных и досуговых заведений», – говорится в «протоколе» заседания «ЧСПК».

Срок действия запрета – с 26 декабря до «особого распоряжения».

Местных жителей в основном такая новость не обрадовала, поскольку отменяются новогодние детские мероприятия.

«Дурдом или домдур, кому и как выгодно... Круто чё, хоть на каток успели сходить...На открытом воздухе можно. Например, шоу ночных волков. Ну, или еще где с полчасика на морозе детишек подержать... Ой да, то-то я смотрю корпоративы прям, мифические проводятся сегодня», – пишут в соцсетях луганчане.