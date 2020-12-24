Мы помчимся на оленях утром рано: Жителям Донецка не понравилась композиция на Шахтерской площади (Фото)

В «ДНР» в Донецке город украшают к новогодним праздникам, и не всегда удачно.

Так, жители города обсуждали композицию на площади Ленина. Теперь внимание на себя обратили новогодние олени, установленные возле памятника «Слава Шахтерскому труду» в Киевском районе в центре Шахтерской площади. Вечером они будут светиться.

Житель Донецка Сергей обратил внимание, что с определенного ракурса кажется, что шахтер едет на оленьей упряжке:

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром рано...», – прокомментировал Сергей.

Его фото оценили многие жители Донецка. В различных пабликах люди сообщают, что не оценили старания коммунальщиков, и оленья упряжка, на которой «мчится шахтер», им не по вкусу.

Также в Донецке люди отмечают тот факт, что памятники – никому не нужны, и ухаживать/ремонтировать их «власти» не хотят. Так, памятник Кирову лишился одной части.

«Пока администрация Кировского района решила, переносить ли памятник Кирову, он лишился руки...», – написал Сергей.

Историю с данным памятником рассказал местный житель Дмитрий. Еще год назад, по его словам, памятник был целым.

«Я написал письмо в администрацию Кировского района с просьбой о переносе памятника Кирова в более (адекватное) людное место с целью сохранения культурного наследия. Потому что памятник находится у закрытого одноименного завода, который в данное время подвергается вандализму и мародерству», – отметил Дмитрий.

«На момент обращения памятник был в удовлетворительном состоянии, и администрация даже пообещала перенести его в октябре 2020 года, однако ближе к октябрю пришел ответ, что никакого переноса не будет», – сообщил дончанин и добавил, что памятник подвергся вандализму.