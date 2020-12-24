Сводка из зоны ООС за 23 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» на Приазовье вблизи Водяного противник открывал неприцельный огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов. В направлении украинских позиций неподалеку Талаковки НВФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки противник открывал огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета.

Выстрелы НВФ не несли угрозы жизни и здоровью украинских военных, поэтому огонь они не открывали.

С начала текущих суток, 24 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения Киева в минувшие сутки один раз открывали стрельбу в направлении ДНР. Огонь велся по району поселка шахты 6/7 на северо-западе Горловки из АГС и стрелкового оружия. Другие нарушения действующего перемирия не зафиксированы».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 23 декабря, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».