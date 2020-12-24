Кому исполнилось 16 лет: В «ДНР» рассказали об ограничениях выезда в РФ для молодежи

Лиц, достигших 16-летнего возраста, но не достигших 18 лет, не пропустят из «ДНР» в РФ без согласия родителей, заверенного нотариально. Об этом сообщила «депутат ДНР» Анастасия Селиванова.

По ее словам, на неподконтрольном украинским властям участке украинско-российской границы ввели отдельную очередь. Так, на пункте пропуска «Успенка» право первоочередного въезда на территорию пункта дали инвалидам I и II групп, а также людям с детьми до 3 лет.

«Граждане перечисленных категорий пропускаются в пункт пропуска по отдельной очереди, в зависимости от транспортного и пассажиропотока по решению старшего смены пограничных нарядов», – сообщила Селиванова.

Также изменились правила для проезда в РФ несовершеннолетними.

«Теперь дети до 18 лет при пересечении границы без родителей должны предъявлять нотариальное согласие на выезд, заверенное родителями (одним из них). Гражданский кодекс Украины позволял гражданам самостоятельно пересекать границу с 16 лет. Но он утратил силу после принятия гражданского кодекса ДНР», – утверждает Селиванова.

«Согласно части 1 статьи 24 ГК ДНР, полная дееспособность лица наступает с 18 лет. Поэтому всем лицам до 18 лет, в случае самостоятельного пересечения границы либо в сопровождении третьих лиц, необходимо предъявлять нотариальное согласие на выезд от одного из родителей (законных представителей)», – добавляет она.