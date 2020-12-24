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В «ДНР» коронавирус подтвердили у 14 тыс. человек

24.12.20 11:16
В больнице им. Калинина в Донецке / Фото из открытых источников
В больнице им. Калинина в Донецке / Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки скончались 15 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За 23 декабря проведено 480 исследований, выявлено 154 случая заболевания (32,1%) и у 37 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 24 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 14 088:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 658 пациентов;
  • выздоровели – 8 159 человек;
  • летальных случаев – 1 271.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 117 случаев пневмоний, что на 11 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 90 человек. Всего на лечении находятся 1 758 пациентов с пневмониями, из них 629 – на кислородной поддержке (+31 за сутки).

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