В «ДНР» коронавирус подтвердили у 14 тыс. человек

В «ДНР» за сутки скончались 15 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За 23 декабря проведено 480 исследований, выявлено 154 случая заболевания (32,1%) и у 37 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 24 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 14 088:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 658 пациентов;

выздоровели – 8 159 человек;

летальных случаев – 1 271.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 117 случаев пневмоний, что на 11 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 90 человек. Всего на лечении находятся 1 758 пациентов с пневмониями, из них 629 – на кислородной поддержке (+31 за сутки).