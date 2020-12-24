На горе Карачун: На Донетчине спасатели сняли машину с края обрыва

В Славянском районе Донецкой области спасатели сняли автомобиль, который оказался на краю обрыва. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

«24 декабря в 5:25 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что в Славянском районе, на горе Карачун, водитель легкового автомобиля нуждается в помощи. Из-за сложных условий на дорогах, водитель оказался в опасной ситуации – автомобиль застрял на краю обрыва», – говорится в сообщении.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, с помощью буксировочного троса и автоцистерны отбуксировали легковой автомобиль на безопасный участок автодороги.

От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники.