За провоз товаров или наличных: На КПВВ 66 раз предлагали взятки

С начала года на контрольных пунктах въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях задокументировано более 60 фактов предложений взятки. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

«С начала года сотрудниками спецподразделения налоговой милиции ГФС, которые совместно действуют в составе Объединенных сил вместе с военнослужащими ГНС и сотрудниками СБУ, во время несения службы на КПВВ в Донецкой и Луганской областях зафиксировано 66 фактов предложений предоставление неправомерной выгоды», – говорится в сообщении.

Больше всего случаев зафиксировано на КПВВ «Новотроицкое» – 36 фактов. Также задокументированы факты в КПВВ «Марьинка», «Майорское», «Гнутово», «Станица Луганская».

«Во время прохождения мер контроля в каждом обнаруженном случае граждане предлагали денежные средства в национальной и иностранной валюте в качестве взяток за беспрепятственное перемещение товаров или крупных партий наличных через линию разграничения», – добавили в ГФС.

Как отмечается, по каждому факту собранные материалы, наличные средства и сами граждане передавались в подразделения Национальной полиции для принятия законного решения.