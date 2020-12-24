Брал автомобилями: На Донетчине за взятки будут судить ректора одного из вузов

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении ректора одного из высших учебных заведений Донецкой области. Мужчину обвиняют в получении взятки в виде двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

«По данным следствия, руководитель университета требовал и получил от представителя предприятия, занимающегося организацией набора на обучение иностранных граждан, неправомерную выгоду в виде двух автомобилей общей стоимостью 2,9 млн грн. За эти деньги он обещал подписать приказы о зачислении иностранных граждан на обучение в вуз», – говорится в сообщении.

Ректора обвиняют в получении неправомерной выгоды и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 209 УК Украины).

В Офисе генпрокурора напомнили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.