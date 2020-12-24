В ближайшее время: В «ДНР» заявили, что будут штрафовать водителей без «полисов ОСАГО»

В «ДНР» в ближайшее время начнут штрафовать водителей без «полисов ОСАГО». Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Водители обязаны оформить договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. За нарушение страхового законодательства лица, управляющие транспортным средством, будут нести административную ответственность», – уверяют в «ДНР».

В «республике» сообщают, что «в настоящее время проводятся мероприятия по урегулированию технических и юридических вопросов», чтобы водителей можно было оштрафовать.

«В ближайшее время сотрудники ГАИ начнут привлекать нарушителей страхового законодательства к административной ответственности и рекомендует во избежание возможных очередей и ажиотажа не откладывать оформление полиса на последний момент и осуществить страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в центрах страхования, которые осуществляют оформление полисов ОСАГО», – заявили в «ДНР».