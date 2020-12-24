«Особый статус» для Донбасса продлен: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский продлил до конца 2021 года действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Информация опубликована на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что сегодня, 24 декабря, закон возвращен с подписью президента. Действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продлено до 31 декабря 2021 года.

Напомним, за основу и в целом законопроект №4467 поддержали 304 народных депутата.

Отметим, начиная с 2017 года, Верховная Рада продлевает действие данного закона, меняя только дату. Изначально закон, принятый в 2014 году, был рассчитан на три года, но далее парламент стал ежегодно его продлевать.