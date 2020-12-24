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Кабмин усилил программы жилищных субсидий и социальных пособий: Подробности

24.12.20 11:59
Оплата услуг ЖКХ / Фото из открытых источников
Оплата услуг ЖКХ / Фото из открытых источников

Правительство усиливает программы предоставления жилищных субсидий и социальных пособий уязвимым категориям населения в период пандемии. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 23 декабря, передает Правительственный портал.

На заседании правительства принято решение, предусматривающее назначение жилищных субсидий, государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и пособий на детей одиноким матерям, лицам, которым предоставляется помощь по частичной безработице на период карантина, без уплаты ими или за них Единого социального взноса (ЕСВ).

«При исчислении размера этих видов государственной помощи предусматривается учет в среднемесячный совокупный доход указанных лиц, а также лиц, получающих ежемесячную компенсационную выплату, предназначенную неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы, фактически полученных такими лицами доходов», – уточнили в Кабмине.

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